Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 2 ölü

Ankara istikametinde giden motosiklet, İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı mevkisinde emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu.

Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüs sürücü frene basmasına rağmen motosiklet, metrelerce aracın altında sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda iki kişinin öldüğü feci kaza ViDEO

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU

Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak, "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı." diye konuştu.