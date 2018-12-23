Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atladı

Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı