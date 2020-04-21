Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Ümraniye'de polis ekipleri, kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

2 BİN 750 ADET MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İş yerine düzenlenen operasyonda, nöbetçi savcının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda polis, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, satışa hazır halde 3 koli içerisinde 2 bin 750 adet maske ele geçirildi.

Ümraniye'de 2 bin 750 adet kaçak maske ele geçirildi ViDEO