Ümraniye'de dere yatağındaki gecekondular yıkıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Finanskent Mahallesi’nde, park alanında olduğu tespit edilen gecekonduların yıkımına başlandı. Yıkılan gecekondular havadan görüntülendi.

80'E YAKIN EV YIKILDI

Belediye ekipleri tarafından, Finanskent Mahallesi, Gazel Sokak, Övünç Sokak ve Tahirağa Sokak adreslerinde bulunan 80’e yakın yapının kamusal alan olan park alanında bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen müstakil evler yıkılmaya başlandı.

KİRA YARDIMI YAPILDI

Proje için, vatandaşlar ile anlaşma yapıldığı öğrenildi. Bu anlaşma kapsamında, evlerinden çıkarılan vatandaşlara yönelik olarak kira yardımı yapıldığı belirtildi.

MAĞDUR EDİLMEDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Mağdur edilmedikleri için oldukça mutlu olduğunu belirten ev sahibi Hasan Yıldırım, “Bir evimin üzerinde drone uçarken gördüm. Bir hafta içinde evlerin yıkılacağı haberi geldi ve her ev başına bir daire veriyorlar. Biz de bunun için mutluyuz. İmzamızı attık, sözleşmemizi yaptık, bekliyoruz. Bu şekilde yürürse hiçbir sıkıntı yok. Biz memnunuz. Biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Evleri yıkılan komşularımızın hepsi memnun. Kiraya çıktığımız zaman kira bedelini, taşınma ücretini, her şeyi karşılıyorlar. Hem de geri dönüşsüz. Herkes memnun şu an. Memnun olmayan hiç kimse yok. Yeni evlerde çok uzakta yapılmıyor. Şu an ki evimizle yan yana gibi bir şey.'' dedi.