Ümraniye'de genç kadının otomobili kundaklandı

İstanbul Ümraniye'de, yaşayan Emel Ün isimli kadın, yeni aldığı arabasının bir gece kundaklanması ile neye uğradığını şaşırdı.

KUNDAKÇI EŞİNİN AKRABASI ÇIKTI

Kısa süre önce arabasını aldığını söyleyen Emel Ün, otomobilinin borçlarının yüzünden kundaklandığını belirtti. Kundakçının ise eşinin akrabası olduğunu belirtti.

2 ay önce 40 bin liraya aldığı aracının taksitlerini dahi ödeyemeyen Ün, yetkililerden yardım bekliyor.





''BENİ TELEFONAN TEHDİT ETTİ''

Aracının kundaklayan şahsın serbest kaldığını söyleyen Emel Ün, “Eşimin yeğeni oluyor zaten kendisi. Biz her yere bildirdik. Her yere başvurduk. Zaten güvenlik kameralarına yakalandı. Burada benim 2006 model bir aracım vardı. Yeni almıştım, daha taksitlerini ödemedim. Borcu bitmedi. İki aylık kredi gecikmişliğimiz vardı. Ödeyemedik. Ben telefondan söylemiştim. Ama beni telefondan tehdit etti. İki gün sonra geldi, burada aracım vardı. Elinde bir bidon benzin vardı. Aracın camını patlattı. İçeriye benzini attı ve yaktı.” dedi.







