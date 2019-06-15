Ümraniye'de halk otobüsü önündeki araçlara daldı

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün gaz pedalı sıkıştı.

Kontrolden çıkan otobüs, önünde bulunan minibüs ve otomobillerin arasına daldı.

6 KİŞİ YARALANDI

Önündeki araçlara çarparak durabilen otobüs, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüs çarpıştı İZLE

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale burada sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda kalan araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı.