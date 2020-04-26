İstanbul Ümraniye'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs hastası kadın tedavi olmamak için acil binasının yanındaki durağa kaçtı.

Kadının kaçtığını fark eden sağlık çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirerek hastayı ikna etmek için yanına gitti.

Ümraniye'de hastaneden kaçan korona hastası yakalandı ViDEO

"TEDAVİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Doktor ve hemşireler uzun süre kadının tedavi olması gerektiğini belirtsede korona hastası kadın, "Tedavi olmak istemiyorum, oğlum beni almaya gelecek." dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de kadını ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarının sonuç vermesi üzerine kadın ikna edilerek getirilen sedye ile hastaneye götürüldü.