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Ümraniye'de hatalı park, itfaiyeyi zora soktu

Çakmak Mahallesi, Bağdat Caddesinde bulunan altı katlı binanın en üst katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, yolu kapatan araç nedeniyle zorluk yaşadı.

İHA | 28.05.2019 - 07:22..
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri,hatalı bir şekilde sokakta park eden bir otomobilden dolayı zorluk yaşarken, içeride mahsur kalan Sedat Vudina’yı kurtardı.

Ümraniye'de hatalı park, itfaiyeyi zora soktu

POLİS, ARAÇ NEDENİYLE İŞLEM BAŞLATTI

Yoğun dumandan etkilenen Vudina’ya ilk müdahale olay yerinde bekleyen ambulans ekibi tarafından yapıldı. Sigaradan çıktığı tahmin edilen yangına büyümeden müdahale eden itfaiye ekipleri, hatalı park halindeki araçtan dolayı zorluk yaşadı. Polis otomobil hakkında yasal işlem başlatırken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de hatalı park, itfaiyeyi zora soktu

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