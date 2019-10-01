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Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Hurda toplamak için sanayi sitesine giden 63 yaşındaki Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarpınca, hayatını kaybetti.

DHA | 01.10.2019 - 09:52..
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İstanbul Ümraniye Saray Mahallesi'nde, 30 yıldır hurdacılık yapan 63 yaşındaki Şerif İsyıl, hurda toplamak için sanayi sitesine gitti.,

KAMYONET EL ARABASINA ÇARPTI

Hurda topladığı el arabasıyla yolda ilerlerken, arkadan gelen kapalı kasa kamyonet, Şerif İsyıl'ın el arabasına çarptı. İsyıl çarpmanın etkisiyle el arabasıyla duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Şerif İsyıl'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsyıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Şerif İsyıl'ın cenazesi dün Sultanbeyli'de toprağa verildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada ViDEO

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan İsyıl'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde el arabasıyla sanayi sitesi içinde ilerleyen Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarpıyor. Çapmanın etkisiyle el arabası ile duvar arasına sıkışan İsyıl yere düşüyor. Kamyon sürücüsü ve kazayı gören çevredekiler yardıma koşuyor.

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada


Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

Ümraniye'de hurdacının ölümü kamerada

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