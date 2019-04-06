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Ümraniye'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye'de üç katlı mobilya mağazasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA | 06.04.2019 - 09:41..
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Olay, 00.30 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken hemen bitişiğinde bulunan yine aynı mobilya mağazasına ait olduğu öğrenilen atölyeye sirayet etti. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

5 İLÇEDEN TAKVİYE İTFAİYE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iki binanın çatısına müdahale etti. Yangına 5 ilçeden itfaiye ekibi destekte bulundu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

MAHSUR KALANLAR VARDI

Olayı gören bir vatandaş ise “Neden çıktığını anlamadık, ilk itfaiye ekiplerini biz aradık. Alev alev yanıyordu. İçeride kıvılcımdan falan çıkmış olabilir, mobilya atölyesi burası. Yaralanan olmadı. Mahsur kalanlar oldu, itfaiye ekipleri kurtardı onları” dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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