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Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

Manevra yapan halk otobüsüne, vinç yüklü kamyon çarptı; 9 kişi yaralandı.

DHA | 16.09.2019 - 10:30..
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Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan halk otobüsüne, dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle otobüs, duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

9 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıkları; kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını, daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

Ümraniye'de kamyon özel halk otobüsüne çarptı

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