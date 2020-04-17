Ümraniye'de kıraathanelere polis baskını

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan kahvehanelerde oyun oynandığı ihbarıyla harekete geçti.

MÜHRÜ KIRIP OYUNA DEVAM ETTİLER

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin, daha önceden mühürlenmiş olmasına rağmen mührünün kırılarak tekrar açıldığı ve içerisinde vatandaşların bir araya gelerek oyun oynadığı belirlendi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan baskında, iş yeri çalışanı Sefa C. ve diğer 3 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Kıraathanenin mührünü kırıp açtılar VİDEO

PARA CEZASI KESİLDİ

Yine Ümraniye’de Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu bilgisini alan polis, adrese baskın düzenledi. İçeride nargile içilerek oyun oynandığını tespit eden polis, iş yeri sahibi Ali M. ve diğer 7 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uyguladı. İşyeri zabıta tarafından mühürlendi.