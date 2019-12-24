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Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

Yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi uçarak yumruk attı.

DHA | 24.12.2019 - 12:01..
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Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

Ümraniye çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift, tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı.

DAYAK ATAN ŞAHSA ANINDA MÜDAHALE

Bu kişi, daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darbedildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, "O benim karım" dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı.

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye yumruk -VİDEO

KADIN ŞİKAYETTE BULUNMADI

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti." dedi.
Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -1

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -2

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -3

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -4

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -5

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -6

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -7

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada -8

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