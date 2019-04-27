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Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı

Motosikletli iki hırsız, park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızları fark eden iki kişi de araçlarına atlayarak hırsızların peşine koyuldu.

İHA | 27.04.2019 - 09:42..
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Ümraniye’de gece saatlerinde motosikletli iki şahıs motosiklet kaldırımda park halinde bulunan motosikleti gözlerine kestirdi.

Hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLET HIRSIZLARINI BÖYLE KOVALADILAR

Bir aracın yanında bulunan motosikletin yanına gelen şahıslardan biri, üzerine bindiği motosikleti çalıştırdı. Ardından hırsızlardan biri geldikleri motosikletle, diğeri de çaldığı motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı fark eden iki kişi, kısa süre sonra araçlarına binerek hırsızları kovalamaya başladı.

Görüntülerde iki hırsız motosikleti çalarak olay yerinden kaçıyor. Durumu fark eden iki kişi de araçlarına binerek hırsızların peşine takılıyor.

Motosiklet hırsızlığı kamerada- VİDEO


Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı

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