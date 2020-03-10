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Ümraniye'de otomobil, motosikletliye çarptı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletli, karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA | 10.03.2020 - 14:08..
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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde, iddialara göre otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında gerginlik yaşandı.

Otomobil sürücüsü, yanından geçen motosikletliye kasıtlı bir şekilde çarparak, düşürdü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yola savrulan motosikletli, yerde bir süre sürüklendikten sonra karşı şeride geçti. Motosikletli, karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ümraniye'de otomobil motosikletliye çarptı

"KASTEN YAPTI, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Motosiklet sürücüsü Serhat Akcan, "İşte ilk günümdü zaten. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım, yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam direksiyonu kırdı. Kasten yaptı. Öldürmeye teşebbüs etti. Karşı yönden gelen araç, Allah'tan yavaş geliyordu, durabildi. Allah korudu, o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaydedebilirdim. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Hastaneye gittim, iyiyim. 'Aracın plakasını alın' diye bağırdım, sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Ümraniye'de otomobil, motosikletliye çarptı

"BİZE BİRAZ SAYGI GÖSTERSİNLER"

Akcan'ın arkadaşı Salih Tufan ise "Sollamak isterken direksiyon kırarak arkadaşımın kaza yapmasına sebep oldu. Karşı yönden gelen araç durabilmiş. Biz yoldayken bu tarz olaylar başımıza çok geliyor. Bize biraz saygı göstersinler." diye konuştu.

Ümraniye'de otomobil, motosikletliye çarptı

Ümraniye'de otomobil, motosikletliye çarptı

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