İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bulunan kuyumcuda geçtiğimiz gün yaşanan olayda polisin müdahalesi görenleri üzdü.

ÇALIŞANI GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Kuyumcuya sivil polis olduğunu belirterek giren kişiler yanlarındaki kadının çaldığı sahte aldığını sattığını, kuyumcu çalışanın ise bu altını aldığını ifade etti. Çalışan ise söz konusu altını almadığını ve gün içerisinde satın aldığı altınları gösterdi. Polisler ise çalışanı gözaltına alıp götürmek istedi.

Ümraniye'de polisin kuyumcuya tepki çeken müdahalesi VİDEO

ARBEDE ÇIKTI

Savcılık talimatı olmadan böyle bir işlem yapılamayacağına itiraz eden kuyumcu sahipleri ile polis arasında arbede çıktı. Daha sonra olay yerine gelen bir başka polis ekibiyle de gözaltı işlemi yapmak isteyen polisler arasında tartışma çıktı. Öte yandan yaşanan olaylardan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.