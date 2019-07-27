taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Ümraniye'de polisin kuyumcuya tepki çeken müdahalesi

Kuyumcunun çalıntı altın aldığını iddia eden polisler, çalışanı gözaltına almaya çalıştı. Savcının talimatı olmaması nedeniyle karşı çıkılınca arbede çıktı.

Haber Merkezi | 27.07.2019 - 09:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bulunan kuyumcuda geçtiğimiz gün yaşanan olayda polisin müdahalesi görenleri üzdü.

ÇALIŞANI GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Kuyumcuya sivil polis olduğunu belirterek giren kişiler yanlarındaki kadının çaldığı sahte aldığını sattığını, kuyumcu çalışanın ise bu altını aldığını ifade etti. Çalışan ise söz konusu altını almadığını ve gün içerisinde satın aldığı altınları gösterdi. Polisler ise çalışanı gözaltına alıp götürmek istedi.

Ümraniye'de polisin kuyumcuya tepki çeken müdahalesi VİDEO

ARBEDE ÇIKTI

Savcılık talimatı olmadan böyle bir işlem yapılamayacağına itiraz eden kuyumcu sahipleri ile polis arasında arbede çıktı. Daha sonra olay yerine gelen bir başka polis ekibiyle de gözaltı işlemi yapmak isteyen polisler arasında tartışma çıktı. Öte yandan yaşanan olaylardan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ümraniye'de polisin kuyumcuya tepki çeken müdahalesi

Ümraniye'de polisin kuyumcuya tepki çeken müdahalesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

10
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

104
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

26
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

40
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

31
İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

53
Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir