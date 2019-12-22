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Ümraniye'de polisle çatışan 3 kişi yakalandı

İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişilerle polis arasında çatışma çıkarken, çatışmadan yaralanan 1 kişi dahil 3 şüpheli de yakalandı.

DHA | 22.12.2019 - 03:47..
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin aracını takibe aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde, uyuşturucu alış-verişi yapıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Ümraniye'de polisle çatışan 3 kişi yakalandı

POLİSE ATEŞ ETTİLER

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek şüphelilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 şüpheli polis tarafından vurularak yaralandı.

Ümraniye'de polisle çatışan 3 kişi yakalandı

Diğer 2 şüpheli de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polisi alarma geçiren olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı şüpheli, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin aracında inceleme yaptı.

Görgü tanıkları “15-20 el silah sesi duyduk. Polise ateş açtılar. Polis de birini vurarak yaraladı" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ümraniye'de polisle çatışan 3 kişi yakalandı

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