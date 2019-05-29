taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0392
Euro
6.7328
Altın
1282.67
Borsa
87414.67
Gram Altın
248.581

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler, başka araçlara çarpınca yakalandı.

DHA | 29.05.2019 - 16:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ümraniye'de Şenol Güneş Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis ekipleri, bulvar üzerinde şüpheli gördükleri araçlarda denetim yapıyordu. Denetimler sırasında polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Polisle içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kaçan şüphelilerin araçlarıyla, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarptıktan sonra yakalandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Araç içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin yaptığı uygulamada kaçan otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

291
Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

463
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

295
Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

264
Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor

Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor

105
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

225
Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir