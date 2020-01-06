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Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı

Sular altında kalan evdeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri ve itfaiye tarafından su tahliye edildi.

İHA | 06.01.2020 - 17:32..
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İstanbul Ümraniye'de, yoğun yağış nedeniyle bir evin içerisinde ve bahçesinde su baskını meydana geldi.

EVİN İÇERİSİNDEKİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyeye bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri evdeki suyu tahliye etti.

Ev sakinleri ise bahçeleri tamamen su içerisinde kaldığı için evin içerisinde bekledi.

Ev sakini Ramazan Yılmaz, “Evde iki bayan var. İSKİ’yi bekliyorlar. Su tahliye edilince çıkacaklar.” dedi.

Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı

Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı

Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı

Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı

Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı


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