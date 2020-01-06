İstanbul Ümraniye'de, yoğun yağış nedeniyle bir evin içerisinde ve bahçesinde su baskını meydana geldi.
EVİN İÇERİSİNDEKİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyeye bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri evdeki suyu tahliye etti.
Ev sakinleri ise bahçeleri tamamen su içerisinde kaldığı için evin içerisinde bekledi.
Ev sakini Ramazan Yılmaz, “Evde iki bayan var. İSKİ’yi bekliyorlar. Su tahliye edilince çıkacaklar.” dedi.
Ümraniye’de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı