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Ümraniye'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Sokak ortasında sevdiği kadına ateş eden saldırgan, kendisini kafasından vurarak ağır yaralandı.

İHA | 19.03.2020 - 10:22..
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İstanbul Ümraniye'de saplantılı adam, aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada şahıs, silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı.

KAFASINA SIKTI

Kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı.

Silahlı saldırgan daha sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı ViDEO

"3 YARALI VARDI"

Olayı gören bir vatandaş, “Sabah 4-5 el silah sesi duyduk. Ben cama çıktım, kadın yerde yatıyordu, bağırıyordu. Adam bir el daha ateş etti, ardından kendi kafasına doğru ateş etti. Sonra polisi ambulansı aradık, 3 yaralı vardı.” dedi.

Ümraniye'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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