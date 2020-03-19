İstanbul Ümraniye'de saplantılı adam, aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada şahıs, silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı.

KAFASINA SIKTI

Kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı.

Silahlı saldırgan daha sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı ViDEO

"3 YARALI VARDI"

Olayı gören bir vatandaş, “Sabah 4-5 el silah sesi duyduk. Ben cama çıktım, kadın yerde yatıyordu, bağırıyordu. Adam bir el daha ateş etti, ardından kendi kafasına doğru ateş etti. Sonra polisi ambulansı aradık, 3 yaralı vardı.” dedi.