İstanbul Ümraniye'de, Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen şahısla bir dükkan önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasan B.’nin karşısındaki şahsa tokatla vurduğu öğrenilirken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti.

ARKASINDAN GİDEREK SİLAHLA VURULDU

Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada saldırgan şahıs, silahını çekip art arda tetiğe bastı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı.

Ümraniye'de tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı ViDEO



HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırgan tetiğe basmaya devam ederek olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

''YANINA GELİP 4,5 EL DAHA ATEŞ ETMİŞLER''

Olayın gerçekleştiği noktada esnaf olan Taner Günaydın, “Bizim dükkanımız kapalıydı o saatlerde. Saat 2’ye doğru bir arkadaş beni aradı. 'Abi dükkanın önünde bir şeyler olmuş, emniyet şeridi çekilmiş, birini vurmuşlar galiba' dedi. Ben arkadaştan başka bilgi alamadım, buradan geçerken görmüş. Ertesi gün geldiğimde ikiye çeyrek kala yan dükkanın önünde bizim dükkanımıza da sürekli gelip giden birinin vurulduğunu öğrendim. Önce bir el ateş edilmiş yere düşmüş ölen şahıs, sonra yanına gelip 4, 5 el daha etmişler. 2 tanesi kafasına gelmiş. Duyduğumuz bu şekilde." diye konuştu.