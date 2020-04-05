İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde, bir tekstil atölyesinde izinsiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

4 BİN KAÇAK MASKEYE EL KONULDU

İş yerine düzenlenen baskında 6 koli içinde 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ümraniye'de tekstil atölyesinde 4 bin kaçak maske bulundu ViDEO