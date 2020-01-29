taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9569
Euro
6.5548
Altın
1571.35
Borsa
120463.36
Gram Altın
300.654
Bitcoin
55070.88

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey anne Y.T. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Vücudunda yanık oluşan genç kız ise tedavi altına alındı.

DHA | 29.01.2020 - 14:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Ümraniye'de, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T.  ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T.'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti.

Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi.

GENÇ KIZIN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgahın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü.

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası


ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI ÜVEY ANNE SERBEST BIRAKILDI

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikayetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T.'nin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

3 KEZ AMELİYAT OLDU

Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı. 3 kere ameliyat edilenn I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"ÖZEL BÖLGEME TEKME ATTI"

Hastanede tedavisi süren I. T., üvey annesinin ona şiddet uyguladığını belirterek, "15 tatil için babamın yanına gitmiştim. Üvey annem ile birlikte kalıyorlar.  İlk gittiğimde bana iyi davrandı. Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem.' dedi." dedi.

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

"TAVAYI BULAŞIK MAKİNESİNE KOYDUĞUM GİBİ BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SU DÖKTÜ"

Genç kız, bir sonraki gün hep beraber yemek yediklerini söyleyerek, "Babam sabah 10'da işe gidip akşam 10'da işten geliyor. Ondan sonra akşam 10'da bir gün sonrasında babam geldi. Oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hala kaynıyordu. Yemeğimizi yedik, gittik mutfağa. 'Bana yardım edebilir misin' dedi. Zaten gittiğimden beri bana yaptırıyordu. Yapmasında değilim de 'yap' dedi yaptım. Ondan sonra gittim bulaşık makinesindeki eşyaları dizdim. Sonra bana 'yediklerimizi de yerleştir' dedi. Ben de yerleştirdim ama o orada hiçbir şey yapmıyordu. Tüpte çaydanlık vardı, eli de çaydanlıktaydı. Yerleştirmeye başladım. Bana bir tava verdi ve bulaşık makinesine yerleştirmemi söyledi. Yerleştirdim, kapağını kapattım, çıkıyordum. Bana böyle konulmayacağını söyledi. Çıkardı tekrar elime verdi. Bulaşık makinesine koydum, koyduğum gibi başımdan aşağı kaynar su döktü." dedi.

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

"'BANA BİR ŞEY OLURSA BENİ BU KONUMDA BULURSUN' DEMİŞ"

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz da, "Pazar günü okullar tatil oldu benim kızım, 'Ben babamı özledim babamın yanına gitmek istiyorum' dedi. Ben de 'Yok kızım gitme ne gideceksin' dedim. O da 'Yok anne ben çocuğu da çok özledim. Bebeği görmek istiyorum bebeğe hediye de aldım.' dedi. 'Tamam kızım git' dedim ben de. Pazar günü babası Taksim'e geliyor. Taksim'den alıyor Ümraniye'ye gidiyorlar. Kızımı aradım 'Ne yapıyorsun?' dedim, 'Ben evdeyim, biz eve geldik anne' dedi. 'Bebeği de çok tatlıymış anne kardeşime benziyor.' dedi. Babası işteyken kıza tekme atıyor. Babasını arıyor, 'Baba bu kadın bana tekme attı.' diyor. Babası da 'O sana şaka yapmıştır, tekme atmamıştır.' diyor. Teyzesini aramış, 'Ben sana bu konumu atıyorum. Bana bir şey olursa bu konumda beni bulursun.' demiş" diye konuştu.

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

"BABASI, 'SÖYLEME, ANNEN EŞİME ZARAR VERECEK' DEMİŞ"

Yılmaz, "O gece akşamı da yemek yiyorlar. Babası salondaymış. Bulaşık makinesini açıyor. 'Git, bulaşıkları makineye yerleştir' diyor. I. bulaşıkları makineye yerleştirdiği zaman 'Bu yerleştirme olmamış tekrar diz bunları' diyor. Çay içecekler suyu da kaynatıyorlar. Çay ocağın üzerinde. Kızım eğilirken kaynar su bütün vücudunun üzerine dökülüyor komple kızım yanıyor. 2 gündür hastanede, haber vermediler bana. Kızımın telefonu da kapalı. Suyu bilerek dökmüş. Kız bayılmış yere düşmüş. Kafatasını sırtını komple yakmış. Kızı hastaneye getiriyorlar. Babasına 'Beni kadın yaktı' diyor. Babası da 'Söyleme, annen eşime zarar verecek. Sen, bulaşık makinesinin üzerinde ocak varmış, ocağın üzerinde çaydanlık varmış, ben makineyi açarken üzerime geldi dersin' demiş. Kimi arıyorsak herkese böyle söylüyorlar, yalan konuşuyorlar. İlk ifadesini böyle yazmış." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Ameliyata giden hasta, kaynakçıların arasından geçti
İstanbul Samatya Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlilerinin, dikkatsiz ve rahat tavırlarının paylaşıldığı o görüntüler oldukça tepki topladı.
Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
Türkiye-Suriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.
Gizli bölmede 2 bin 480 adet hap ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 51 göçmen, gözetim altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

231
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

190
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

324
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

98
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

563
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

414
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir