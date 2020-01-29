İstanbul Ümraniye'de, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T.'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti.

Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi.

GENÇ KIZIN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgahın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü.





ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI ÜVEY ANNE SERBEST BIRAKILDI

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikayetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T.'nin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 KEZ AMELİYAT OLDU

Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı. 3 kere ameliyat edilenn I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"ÖZEL BÖLGEME TEKME ATTI"

Hastanede tedavisi süren I. T., üvey annesinin ona şiddet uyguladığını belirterek, "15 tatil için babamın yanına gitmiştim. Üvey annem ile birlikte kalıyorlar. İlk gittiğimde bana iyi davrandı. Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem.' dedi." dedi.

Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

"TAVAYI BULAŞIK MAKİNESİNE KOYDUĞUM GİBİ BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SU DÖKTÜ"

Genç kız, bir sonraki gün hep beraber yemek yediklerini söyleyerek, "Babam sabah 10'da işe gidip akşam 10'da işten geliyor. Ondan sonra akşam 10'da bir gün sonrasında babam geldi. Oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hala kaynıyordu. Yemeğimizi yedik, gittik mutfağa. 'Bana yardım edebilir misin' dedi. Zaten gittiğimden beri bana yaptırıyordu. Yapmasında değilim de 'yap' dedi yaptım. Ondan sonra gittim bulaşık makinesindeki eşyaları dizdim. Sonra bana 'yediklerimizi de yerleştir' dedi. Ben de yerleştirdim ama o orada hiçbir şey yapmıyordu. Tüpte çaydanlık vardı, eli de çaydanlıktaydı. Yerleştirmeye başladım. Bana bir tava verdi ve bulaşık makinesine yerleştirmemi söyledi. Yerleştirdim, kapağını kapattım, çıkıyordum. Bana böyle konulmayacağını söyledi. Çıkardı tekrar elime verdi. Bulaşık makinesine koydum, koyduğum gibi başımdan aşağı kaynar su döktü." dedi.

"'BANA BİR ŞEY OLURSA BENİ BU KONUMDA BULURSUN' DEMİŞ"

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz da, "Pazar günü okullar tatil oldu benim kızım, 'Ben babamı özledim babamın yanına gitmek istiyorum' dedi. Ben de 'Yok kızım gitme ne gideceksin' dedim. O da 'Yok anne ben çocuğu da çok özledim. Bebeği görmek istiyorum bebeğe hediye de aldım.' dedi. 'Tamam kızım git' dedim ben de. Pazar günü babası Taksim'e geliyor. Taksim'den alıyor Ümraniye'ye gidiyorlar. Kızımı aradım 'Ne yapıyorsun?' dedim, 'Ben evdeyim, biz eve geldik anne' dedi. 'Bebeği de çok tatlıymış anne kardeşime benziyor.' dedi. Babası işteyken kıza tekme atıyor. Babasını arıyor, 'Baba bu kadın bana tekme attı.' diyor. Babası da 'O sana şaka yapmıştır, tekme atmamıştır.' diyor. Teyzesini aramış, 'Ben sana bu konumu atıyorum. Bana bir şey olursa bu konumda beni bulursun.' demiş" diye konuştu.

"BABASI, 'SÖYLEME, ANNEN EŞİME ZARAR VERECEK' DEMİŞ"

Yılmaz, "O gece akşamı da yemek yiyorlar. Babası salondaymış. Bulaşık makinesini açıyor. 'Git, bulaşıkları makineye yerleştir' diyor. I. bulaşıkları makineye yerleştirdiği zaman 'Bu yerleştirme olmamış tekrar diz bunları' diyor. Çay içecekler suyu da kaynatıyorlar. Çay ocağın üzerinde. Kızım eğilirken kaynar su bütün vücudunun üzerine dökülüyor komple kızım yanıyor. 2 gündür hastanede, haber vermediler bana. Kızımın telefonu da kapalı. Suyu bilerek dökmüş. Kız bayılmış yere düşmüş. Kafatasını sırtını komple yakmış. Kızı hastaneye getiriyorlar. Babasına 'Beni kadın yaktı' diyor. Babası da 'Söyleme, annen eşime zarar verecek. Sen, bulaşık makinesinin üzerinde ocak varmış, ocağın üzerinde çaydanlık varmış, ben makineyi açarken üzerime geldi dersin' demiş. Kimi arıyorsak herkese böyle söylüyorlar, yalan konuşuyorlar. İlk ifadesini böyle yazmış." ifadesini kullandı.