Ümraniye'de yangın paniğe sebep oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında mangal nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ümraniye'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı VİDEO

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı.

METRELERCE UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevler ve çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi.

MANGALDAN ÇIKTI İDDİASI

Alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çatıda yapılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi.