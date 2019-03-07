Ümraniye'deki cinayette şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de annesini ördürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki T.Ö, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

CİNAYET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Esenevler Mahallesi Firuzi Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan Arzu Ö'yü öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki oğlu T.Ö'nün Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan T.Ö, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, T.Ö'nün üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli T.Ö'nün hakimlikteki ifadesinde, olay günü annesinin evde kahvaltı hazırladığı sırada kız arkadaşıyla ilgili kötü sözler sarf ettiğini, sonrasında gelişen olayları hatırlamadığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY

Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Ö'nün (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti.

İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş, ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğlu T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.