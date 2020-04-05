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Umre için ayırdığı altınları Milli Dayanışma'ya verdi

Trabzon'da 69 yaşındaki Kezban Beşli, umreye gitmek için biriktirdiği 2 çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA |
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Umre için ayırdığı altınları Milli Dayanışma'ya verdi

Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kezban Beşli, polisi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini bildirdi.

UMRE İÇİN BİRİKTİRDİĞİ ALTINLARI BAĞIŞLADI

Kezban Beşli, polisin yönlendirmesi ile telefonla Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşarak durumu aktardı.

Görevliler, kadının evine giderek tutanakla 2 çeyrek altını teslim aldı. Beşli'ye teşekkür eden görevliler, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile de cep telefonundan görüntülü görüşme yapmasını sağladılar.

Umre için ayırdığı altınları Milli Dayanışma'ya verdi

"HEP BİRLİKTE BU SÜRECİ AŞACAĞIZ"

Genç, duyarlılığı dolayısıyla Beşli'ye teşekkür ederek, "Çok duygulandık. Bütün vatandaşlarımıza örnek bir davranış sergilediniz. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin sağlığı, selameti için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte inşallah bu süreci aşacağız." dedi.

Kezban Beşli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını izleyince ne yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Allah'tan "bütün insanlığın üzerinden virüsü kaldırmasını" dileyen Beşli, daha önce hacca gittiğini, umreye de gitmeye heveslediği için birikim yapmaya çalıştığını söyledi.

Umre için ayırdığı altınları Milli Dayanışma'ya verdi

"İNŞALLAH VİRÜS BÜTÜN İNSANLARIN ÜSTÜNDEN KALKSIN"

Beşli, az da olsa biriktirdiği altınları kampanyaya bağışlama kararı aldığını belirterek şunları söyledi:

"Allah'ım inşallah bütün insanların üstünden bu virüsü kaldırsın. Cumhurbaşkanımızı Allah iki cihanda aziz etsin, ayağı taşa değmesin inşallah. Onu da sizleri de seviyorum, hepinize duacıyım. Sadece İslam alemi için değil, tüm insanlık aleminin üzerinden Allah'ım bu virüsü kaldırsın inşallah."

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