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Umreden dönen 75 yaşındaki Meryem Nine koronayı yendi

Eskişehir'de, karantinada kaldığı öğrenci yurdunda korona olduğu tespit edilen Meryem Şaşmaz, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA |
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Umreden dönen 75 yaşındaki Meryem Nine koronayı yendi

Suudi Arabistan'dan uçakla gelen umre yolcularından 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz'ın, 14 gün karantinada kaldığı Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda yapılan sağlık taramasında koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunu üzerine Şaşmaz, 25 Mart'ta ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Hastanede 15 gün tedavi gören Meryem Şaşmaz, sağlığına kavuşarak koronavirüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Şaşmaz'ı sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

Umreden dönen 75 yaşındaki Meryem Nine koronayı yendi

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Şaşmaz, AFAD ekipleri ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Umreden dönen 75 yaşındaki Meryem Nine koronayı yendi

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