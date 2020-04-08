Umreden dönen 75 yaşındaki Meryem Nine koronayı yendi

Rusya'da korona testi pozitif çıkan ve kaçmaya çalışan hastayı, sağlık çalışanlarının kovalama anları kameralara yansıdı.

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Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre koronadan 87 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.