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Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

Umreden sonra 14 gün karantinaya alınan umreciler, karantinanın bitmesine 2 gün kalınca oynayarak kutlama yaptı.

DHA | 26.03.2020 - 16:08..
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Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya’daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi yerleştirildi.

Yüksek ateş şikayeti olanlar ise tedbir amaçlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Umreden dönenlerin karantina altında 12'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü -1

KARANTİNANIN BİTMESİNE 2 GÜN KALDI

Yurtlarda kalan bazı kişiler, kendi aralarında şarkı söyleyip, oynadıkları ve yemek dağıtıldığı anlarda cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, paylaştı.

Karantinadaki umreciler göbek attı VİDEO

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü -2

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü -3

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