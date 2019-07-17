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Umut tacirinden kameralara pişkin sözleri

Göçmen kaçakçılığı yaparak mültecilerin paralarını alan, canlarını hiçe sayarak umut satan insan kaçakçıları polis operasyonu ile Muğla'da yakalandı.

İHA | 17.07.2019 - 20:36..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” demesi ‘pes’ dedirtti.

Umut taciri: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum VİDEO

UMUT TACİRLERİ YAKALANDI

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs “göçmen kaçakçılığı suçundan” tutuklandı.

Umut tacirinden kameralara pişkin sözleri

PİŞKİN İFADELER

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise bu kadarına da pes artık dedirtti.

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