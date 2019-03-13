Umutsuz Ev Kadınları'nın oyuncusu rüşvetten tutuklandı

Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman ile Shameless dizisi başrol oyuncusu eşi William H. Macy ve Full House dizisi yıldızı Lori Loughlin’in de aralarında bulunduğu 50 kişi; çocuklarının, ABD’nin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı.

RÜŞVET ALDI, POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Rüşvet verdikleri okul danışmanı Rick Singer, rüşvet almaktan suçlu bulunduktan sonra yetkililerle iş birliği yaptı ve mahkeme raporlarına göre aralarında Huffman’ın da olduğu pek çok kişi hakkında delil toplanmasına yardımcı oldu.

KIZI İÇİN 15 BİN DOLAR ÖDEDİ

Huffman, 18 yaşındaki kızı Sofia’nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle salı sabahı tutuklanırken, ünlü oyuncunun Los Angeles Mahkemesi'ne çıkarılacağı belirtildi.

EŞİNİ ZİYARETE GİTTİ

William H. Macy, tutuklanma haberinden saatler sonra, eşinin tutulduğu Edward B Roybal Federal Binası’na giderken görüntülendi. Macy’nin endişeli hali dikkatlerden kaçmadı.

25 MİLYON DOLAR ÖDEME

Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde aralarında Hollywood yıldızları ve ünlü iş insanlarının da olduğu 50 kişi, çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.

ÖĞRENCİLERİN HABERİ BİLE YOK

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak, onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı. Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu. Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.