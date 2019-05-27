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Ünalan'da etrafa rastgele ateş açan kişi yakalandı

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

DHA | 27.05.2019 - 05:15..
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Bir siteden yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi özel harekat polisleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ünalan'da etrafa rastgele ateş açan kişi yakalandı

POLİS, KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Özel harekat polisleri, 5. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Ünalan'da etrafa rastgele ateş açan kişi yakalandı

ALKOLLÜ VE "SORUNLU"

İddiaya göre, olayı gerçekleştiren ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinini alkollü olduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve ailevi problemlerinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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