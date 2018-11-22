UNESCO'dan Suriyeliler için öğretmen açığı raporu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayınladığı yeni rapora göre, Suriyeli mültecilerin yüzde 93’ü kamplar dışında yaşıyor.

Ülkede Suriyeli çocuklara geçici eğitim merkezlerinin takibiyle verilen paralel eğitimle özellikle ilkokulda okullaşma oranı arttı.

ORTAÖĞRETİMDE ARTIŞ AZ

2014’te yüzde 25’lik oran 2017’de yüzde 83’e kadar yükseldi. Ancak ortaöğretimde bu artış çok daha az. Aynı yıllar içinde yüzde 16’lık oran yüzde 22’ye çıkarılabildi.

KALİTELİ EĞİTİM EKSİKLİĞİ

Birçok ülke, göçmen öğrencilere kamu kaynaklarını kullanarak, ulusal eğitim sisteminden farklı olarak tasarlanan paralel eğitim veriyor. Ancak bu sistem mali zorluklar, kaliteli öğretmen ve değerlendirme eksiklikleri nedeniyle sekteye uğrayabiliyor.

ÖĞRETMEN SIKINTISI

Avrupa’da öğretmenler, göçmen öğrencilerin sınıflara entegre olmasında önemli problemlerle karşılaşıyor. Ayrıca Türkiye gibi yoğun göç alan ülkelerde de nitelikli öğretmen sıkıntısı yaşanıyor. Almanya’da ek 42 bin öğretmene ihtiyaç var.