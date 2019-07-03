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UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

Bursa'da üzerine yazılar yazılan surların temizlenmesinin üzerinden sadece bir yıl geçmesinin ardından, bir kez daha sprey boyalarla boyandı.

DHA | 03.07.2019 - 17:17..
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Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla çeşitli yazılar yazıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarındaki yazıları görenler, tepki gösterdi.

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

"REZİL OLUYORUZ"

Bölgede yaşayan, turizmci Bekir Uslu, son olarak tarihi Lefke Kapısı'nın hedef alındığını söyledi. İzniklilerin de surlara yazılar yazılmasına isyan ettiğini belirten Uslu, "Bu surlar, milattan önceden beri ayakta. Tarihe aynı zamanda ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi; ancak bu saldırılar, çok ciddi anlamda zararlar veriyor. Bizden çektiğini kimseden çekmedi. Rezil oluyoruz; ayıptır, günahtır." diye konuştu.

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

GEÇEN YIL ÖZEL MAKİNEYLE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan İznik'teki tarihi surların üzerine geçen sene sprey boyalarla yazılan yazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makineyle silinmişti.

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

UNESCO'nun geçici listesinde yer alan surlar yine boyandı

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