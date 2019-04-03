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UNESCO'ya aday tarihi surların yanında ateş yaktılar

Bursa'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları’na, ateşle zarar verildi.

DHA | 03.04.2019 - 14:33..
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​Bursa İznik'i çevreleyen 4 bin 970 metrelik surlara, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Erken Bizans dönemine ait olan 2 bin 500 yıllık surların Yenişehir Kapı bölümünde küçük bir alan, yanında ateş yakılınca siyaha büründü.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

UNESCO'ya aday tarihi surların yanında ateş yaktılar

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de aday olan İznik Surları'na yapılan çirkin saldırıya tepki gösteren nakkaş Yalçın Öztürk, “Bu surlar, insanlardan çektiğini ne Haçlı ordularından, ne doğal afetlerden çekti. 2 bin 500 yıllık tarihe böylesine zarar verilir mi? Yazıklar olsun." dedi.

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