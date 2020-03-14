UNICEF: 3 milyar insan, evinde ellerini yıkayamıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre dünya genelinde her 5 kişiden sadece 3'ü evlerinde ellerini yıkayabilecekleri imkanlara sahip.

3 MİLYAR İNSANIN ELLERİNİ YIKAYABİLECEĞİ LAVABOSU YOK

Dünya nüfusunun yüzde 40'ının, yani 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, en az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçünün de bu temel ihtiyaçtan yoksun olduğu ifade edildi.

OKULLARIN 3'TE BİRİNDE ÇOCUKLAR, ELLERİNİ YIKAYAMIYOR

Açıklamada ayrıca dünya genelinde okulların üçte birinde çocukların ellerini yıkayabileceği lavaboların olmadığı ve sağlık merkezlerinin yüzde 16'sında ise işlevsel tuvalet ve lavaboların bulunmadığına işaret edildi.