UNICEF, BM Genel Merkezi bahçesini çocuk mezarlığı haline getirerek eylül ayının son haftası yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı için buraya gelen dünya liderlerinin dikkatini savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine çekmeyi amaçlıyor.

UNICEF, savaşta ölen çocuklar için çanta-mezarlık yaptı

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE OKULLAR AÇILDI

Çalışma, dünyanın birçok yerinde okulların açıldığı haftada liderlere ve topluma mesaj niteliği taşıyor.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, yaptığı açıklamada, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu sefer mezar olduğunu ve bu şekilde savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

"ÇATIŞMA İÇİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DAHA ÇOK KORUNMALI"

UNICEF yaptığı açıklamada "Dünyanın birçok yerindeki çocuklar okula geri dönerken UNICEF çatışma içinde yaşayan çocukların daha fazla korunmasını istiyor." ifadelerine yer verdi.

12 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN HAYATI KARARDI

BM verilerine göre, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı ve sakat kaldı. UNICEF bu sayının yalnızca doğrulanmış verileri kapsadığını gerçekte çok daha fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söylüyor.

UNICEF'e göre Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'deki çatışmalarda en büyük zararı çocuklar görüyor.