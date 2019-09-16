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Üniversite kampüsünde inanılmaz kaza: 1 ölü

Kampüs içerisinde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın, hayatını kaybetti.

İHA | 16.09.2019 - 16:39..
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İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Kazayı gören öğrenciler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Üniversite kampüsünde inanılmaz kaza: 1 ölü

TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zambak’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B. ise gözaltına alındı.

Üniversite kampüsünde inanılmaz kaza: 1 ölü

İKİ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ege Üniversitesi Senatosu, aldığı kararla iki günlük yas ilan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla, üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize başsağlığı diliyoruz." denildi.

Üniversite kampüsünde inanılmaz kaza: 1 ölü

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