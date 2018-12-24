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Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

Tokat’ta üniversite öğrencilerinin çalışmaları sayesinde, köy okulu baştan aşağı yenilendi.

İHA | 24.12.2018 - 09:29..
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İstanbul’dan Esenyurt Belediyesi'nin destekleri ile Tokat'a gelen Yarını Aydınlat Platformu üyesi üniversite öğrencileri, Almus ilçesine bağlı Yuva köyündeki okulu yeniledi.

KÜTÜPHANE YAPTILAR

Öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden de portatif kütüphane yaptı. Okulun önceki hali ile sonraki halinin yer aldığı fotoğraf karelerine dönüşüm yansırken, öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

FARKLI İLLERİN OKULLARINI YENİLEDİLER

Bugüne kadar Van, Muş Bitlis, Giresun, Yozgat, Elazığ, Kocaeli, Niğde, Trabzon, Batman, Amasya, Mardin, Şanlıurfa, Iğdır, Diyarbakır, Manisa, Afyonkarahisar, Düzce, Çanakkale, Ağrı ve Kars’ta 51 köy okuluna destek sağlayıp kütüphanelerini onaran öğrenciler, 52'nci köy okulu olarak Tokat’ta desteklerde bulundu.

Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

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