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Üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocukları sevindirdi

Kütahya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, kırsal kesimde yaşayan çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 15:03..
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Üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocukları sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kütahya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, kırsal kesimde yaşayan çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp, kendi pişirdikleri yiyecekleri ikram ederek mutluluklarına ortak oldu.

ÇOCUKLARA YARDIM ETTİLER

Öğrenciler, "Sen de sevindir" sloganıyla düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları kitap ve kırtasiye malzemelerini, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy ve Haydarlar köyündeki çocuklara dağıttı. Gençler, pişirdikleri yiyecekleri ikram ettikleri çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocukları sevindirdi

"MİNİK KALPLERE DOKUNDUK"

Yurt Müdürü Yasemin Diricanlı, "Bu kampanyayı düzenlemekteki amacımız, minik kalplere dokunmak, onların gülüşüne vesile olmak. Öğrenci arkadaşlarımız, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy ve Haydarlar köyüne giderek buradaki çocuklara kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttılar. Elleriyle yurt mutfağında pişirdikleri börek ve pastaları çocuklara ikram ettiler. Ayrıca çocukların keyifli vakit geçirmeleri için eğlence düzenlediler. Bu durumdan hem köydeki kardeşlerimiz hem de üniversite öğrencisi arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Kampanyamıza Kütahya Gençlik Merkezi de destek verdi" dedi.


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