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Üniversite öğrencilerinden köy okulları için proje

Kastamonu'da 10 üniversite öğrencisi, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımı için çalışma başlattı.

AA | 02.01.2019 - 09:10..
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Kastamonu'daki kırtasiyeciler, dernekler ve vatandaşlardan yardım talep eden üniversite öğrencileri, bunları köy okullarında eğitim gören yaklaşık 250 öğrenciye ulaştırmayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI

Yardımın ardından çocukları üniversiteye davet edecek üniversiteliler, böylece köy okullarında eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencilerinden köy okulları için proje

KÖY ÖĞRENCİLERİNE YARDIM EDİYORLAR

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Elif Ataysın, köy okullarındaki öğrencilere yardım etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Projelerini duyurmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Ataysın, birçok kişinin kendilerine yardımda bulunduğunu anlattı.

"ETKİNLİKLERLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ataysın, "Üniversite hocalarımızla da görüştük. Köydeki çocukları üniversitede derse sokmayı düşünüyoruz. Öğrenciler arasında iletişim ağı olsun diye birlikte etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Bu projeyi sadece kitap ve kırtasiye yardımı olarak değil, öğrencilerle iç içe olabileceğimiz belli başlı etkinliklere dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Üniversite öğrencilerinden köy okulları için proje


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