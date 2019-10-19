Üniversite öğrencilerini ölüme götüren kaza kamerada

Niğde-Bor kara yolunda Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri 23 yaşındaki Fatma Gül Uzun ve 22 yaşındaki Kader Karaca'ya çarptı.

Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı.

Üniversiteli 2 genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

İKİ GENÇ KIZ KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

CENAZELER, MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi.