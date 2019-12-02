İstanbul Büyükçekmece'de, Hadımköy yolu üzerinde üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

Durakta kimsenin beklememesi faciayı önlerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

4 ÖĞRENCİDEN 1'İ YARALANDI

Üniversitede okuyan iki arkadaş grubu, yemek yemek için araçlarına binerek dışarı çıktı. Aracı kullanan Recep Aziz U., bir an direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Daha sonra otobüs durağına daldı.

Otomobil, durağın hemen arkasında bulunan bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada, araç içerisindeki 4 öğrenciden biri olan Mustafa K.G. yaralandı.

Üniversite öğrencisi, aracıyla otobüs durağına daldı VİDEO



YARDIMA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar, üniversite öğrencilerinin yardımına koştu. Bu sırada okuldan beraber ayrıldıkları diğer arkadaş grubu kazayı yapan arkadaşlarını görerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.G.’yi hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası öğrenciler büyük şok yaşarken, bölgede araç yoğunluğu oluştu.