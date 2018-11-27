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Üniversite öğrencisi banyo yaparken zehirlendi

Bursa'da üniversite öğrencisi genç kız, evde banyo yaparken şofbenden sızan gaz sonucunda zehirlenerek hayatını kaybetti.

İHA | 27.11.2018 - 05:15..
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Merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesinde, Alara Kocabaş (20) isimli üniversite öğrencisi akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Uzun bir süre duştan çıkmayan genç kızın ailesi şüphelenip banyo kapısını kırarak açtı. Kızlarının yerde yattığını gören Kocabaş çifti sağlık ekiplerine haber verdi.

Üniversite öğrencisi banyo yaparken zehirlendi

4 SAATLİK ÇABAYA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şofbenden sızan gaz sonucunda zehirlenen ve yerde hareketsiz yatan Üniversite öğrencisine yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kızı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi olduğu belirlenen Kocabaş, yaklaşık 4 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi banyo yaparken zehirlendi

SOSYOLOJİ OKUYORDU

Haberi alan ailesi ve yakınları hastanenin önünde toplandı. Ayrıca Üniversite öğrencisi genç kızın Üniversitesinde Sosyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Üniversite öğrencisi banyo yaparken zehirlendi

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