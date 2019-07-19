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Üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

Tatil için memleketine gelen üniversitesi öğrencisi, büyükbabasının evinde yaşamını kaybetti.

İHA | 19.07.2019 - 16:39..
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Hatay’ın Samandağ ilçesindeki üniversite öğrencisi, evde ölü bulundu.

BÜYÜKBABASININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ukrayna'daki bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan 28 yaşındaki Adil Yapar, büyükbabasının evine yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

ANNE OĞLUNU UYANDIRAMADI

Annesininde aynı evde olduğu genç, annesi tarafından hareketsiz bir şekilde yattığı fark edilince bulunduğu yerden annesi kaldırmak istedi.

Oğlunu uyandıramayan anne, ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Adil Yapar'ın ani ölümüyle sarsılan ailesi sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

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