Türkiye'de birçok kişi, Türkiye'nin 80 ilini görmek ister.

Bu hayali ise çok az kişi gerçekleştirebilir.

OTOSTOPLA 80 İLİ GEZDİ

19 yaşındaki Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi olan Dilara Özkan, herkesin bu hayalini otostopla hayata geçirdi.

Özkan, "Hayallerime değil okuluma ara verdim" diyerek geçen yıl mayıs ayında Ankara'dan yola çıkan Özkan, sondan bir önceki durak olan Siirt'e ulaştı.

40 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI

Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini 33 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Özkan, yüzlerce araçla sürdürdüğü yolculukta 40 bin kilometre yol yaptı.

Üniversite öğrencisi otostopla 80 ili gezdi

GİTMEDİĞİ BİR İL KALDI

Otostopla 600 araç ile 79 ili gezdikten sonra Siirt'e ulaştığını anlatan Özkan, "Ankara'da evimden çıktım, 14 aydır otostopla Türkiye'yi geziyorum. Gidilmemiş yerleri, köyleri gezip insanları tanıtıyorum. 80 ili gezdim, 81 ile de gittikten sonra yurt içi gezimi tamamlayacağım." dedi.

SON ROTASI HAKKARİ OLACAK

Özkan Türkiye'nin 80 ilini dolaştı. Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da ailesinin yanında geçirecek olan Özkan, gezisinin son rotasını Hakkari'ye çevirdi.

Özkan son rotası olan Hakkari'den sonra dünya turuna çıkacak.

evletin yapmış olduğu hizmetlerin çok fazla olduğunu kaydeden Özkan, "Ben bunu buralara geldikten sonra gördüm. Sanata sanatçıya değer var. Burada arkadaşlarımla beraber şiir gecelerine ve söyleşilerine gidiyorum. Burada insanlar fazlasıyla misafirperver buralarda yolda kalma gibi bir ihtimalim olmuyor. Birine bir otel yolu yada yol tarifi sorsam beni hemen alıp oraya bırakıyor. Ya da götürüp evinde ağırlıyor gerçekten çok güzel insanlar var. Ülkenin doğusun çok seviyorum. Tüm ramazanı burada geçirdim. Bir süre daha buralardayım. 81 ili tamamladıktan sonra dünya turuna çıkacağım” dedi.

"AİLEM BENİ DESTEKLİYOR"

Ailesinin kendisini desteklediğini belirten Özkan, "Ailem ilk gezmeye çıktığımdan beri beni destekliyor. Onlar da sürekli seyahat ediyor. Eylül ayında Gürcistan'la başlayıp dünya turuna çıkmayı hedefliyorum. Artık ne zaman doyum noktasına ulaşırsam o zaman hayatımın geri kalanında fotoğrafçılık yapacağım. Hedefim bilinmeyen yerleri gezip bu güzellikleri insanlara tanıtmaktır. Gittiğim her yerde farklı tepkiler alıyorum. İnsanlar bana neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. Aslında ben riskli görmüyorum, aksine insanlar misafirperver davranıyorlar. Gittiğim yerlerde güzel iletişim sağlıyorum." diye konuştu.