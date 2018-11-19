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Üniversitede kahve eğitimi

Türkiye’nin ilk ve tek tam zamanlı Kahve Bilimi ve Uygulamaları dersi, İstanbul Okan Üniversitesi tarafından müfredata alındı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 15:06..
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Türkiye’de kahve tüketimi, kahveye ilgi gittikçe artıyor. Yabancı yerli bir çok kahve markası zincirinin yayılması da bunun en büyük göstergesi.

Bu ilgi ve talebe kayıtsız kalmayan İstanbul Okan Üniversitesi Türkiye’de ilk kez kahve dersi vermeyi başladı.

GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK İLGİ

Teorik ve uygulamalı olarak başlayan Kahve Bilimi ve Uygulamaları dersine gastronomi bölümü öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Kahve Örgütü'ne göre (ICO) 1991'de küresel kahve tüketimi 60 kiloluk 90 milyon çuval kadardı.

Üniversitede kahve eğitimi

HAFTADA 3 SAAT KAHVE DERSİ

Bu yıl ise 160 milyon çuvalı geçecek. Her gün, dünya genelinde iki milyar fincan kahve içildiği tahmin ediliyor. Dersler haftada 3 saat veriliyor.

Üniversitede kahve eğitimi

UZMANLAR DERSE KONUK OLACAK

Toplamda 14 hafta sürecek derste kahve, tarihi, yetiştirilmesi, işlenmesi, harmanlaması, espresso teknikleri, filtre kahve tadımları gibi başlıklarla A’dan Z’ye masaya yatırılıyor.

Derslerin teori aşaması tamamlandığında uygulamalı dersler başlayacak. Öğrenciler espresso makinelerinin başına geçip kahve tekniklerini öğrenecek.

Chemex gibi 3. nesil filtre kahve tekniklerini görecek. Ayrıca kahve konusunda uzmanlaşmış isimler derse konuk olacak.

Üniversitede kahve eğitimi

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