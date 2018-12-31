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Üniversitelerde 1 akademisyene 52 öğrenci düşüyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, üniversitelerde 52 öğrenciye 1 öğretim üyesinin düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 10:04..
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının devlet üniversitelerinde 52.1, vakıf üniversitelerinde ise 47.1 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DE 125 BİN 30 YABANCI ÖĞRENCİ VAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılısoruönergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise 125 bin 30 olduğunu bildirdi.

Üniversitelerde 1 akademisyene 52 öğrenci düşüyor

ÖĞRENCİ SAYISI

Bakan Ziya Selçuk, devlet üniversitelerinde 3 milyon 427 bin 114 öğrencinin eğitim gördüğünü, öğretim üyesi sayısının 65 bin 834, akademisyen sayısının ise 137 bin 837 olduğunu söyledi.

Selçuk, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 52.1, akademisyen başına düşen öğrenci sayısının da 24.9 olduğunu bildirdi.

Üniversitelerde 1 akademisyene 52 öğrenci düşüyor

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ORAN YÜZDE 47,1

617 bin 913 öğrencinin eğitim gördüğün vakıf üniversitelerinde 13 bin 118 öğretim üyesi ve 23 bin 185 akademisyenin görev yaptığını belirten Selçuk, vakıf üniversitelerinde öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının 47,1 öğrenci başına düşen akademisyen sayısının da 26.7 olduğunu belirtti.

Üniversitelerde 1 akademisyene 52 öğrenci düşüyor

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