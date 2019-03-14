Üniversitelerin karne kriterleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın, "Bu yıldan başlayarak her yıl üniversitelere başarı karnesi verilecek." açıklamasının ardından, karne kriterleri belli oldu. İşte üniversitelerin 2018 yılı değerlendirme kriterleri...

Üniversitelerin her yıl çeşitli açılardan değerlendirilerek, sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan Saraç, "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayınlama kararı aldık. dedi.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ ÇEŞİTLENDİ"

Saraç, "Üniversitelerimiz çeşitlendi, farklılaştı, sayıları arttı, rekabet gerekiyor. Rekabetin sonucunda başarının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve bunun da topluma objektif ve nesnel bir şekilde açıklanması gerekiyor." diye konuştu.

5 ANA BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLECEK

Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta, 42 göstergede olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversiteler ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi, her yılın başında açıklanacak.