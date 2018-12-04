Üniversiteli genç evinde ölü bulundu

Merkeze bağlı Mehmetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda oturan Buğra Ç'nin Ankara'da yaşayan ailesi kendisinden haber alamayınca, ev arkadaşlarına ulaştı. Eve gelen arkadaşları Buğra Ç'nin cansız bedenini görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahaleler sonucu üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

1 HAFTA ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Üniversite öğrencinin yaklaşık 1 hafta öncede annesinin öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.