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Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Ankara’da Başkent Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (19), hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak otostopla 75 şehir gezdi.

İHA | 02.04.2019 - 08:46..
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Ankara Başkent Üniversitesi'nde okuyan, gezmek için okulu donduran Dilara Özkan, gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.

Dilara Özkan, “Otostop çekerek Türkiye turuna çıktım. Şu ana kadar 75 şehrimizi gezdim. Hayallerimi ertelememek için okuluma ara verdim.” dedi.

"HEP İYİ İNSANLARA DENK GELDİM"

Kendini 'evi sırtında gezgin' olarak tanımlayan Özkan, “Hayatın her alanında olduğu gibi otostop çekmenin de riski var doğal olarak. İyi bir insansanız iyi insanlara denk geliyorsunuz. Hep iyi insanlara denk geldim ve çok güzel yolculuklar yaptım. Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen hiç araç geçmeyen yollarda da kaldım. Gideceğim yere kadar yürüdüğüm oldu. Çünkü uygun adım doğayım ben. Gezginlere önerim de bilinçli gezmeleri olacak. Gezmek sadece bir doğa fotoğrafı çekmek değil gittiğimde yerlerini kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yolculuklar oluyor.” diye konuştu.

DÜNYAYI GEZMEK İSTİYOR

Otostopun bir kültür olduğunu kaydeden Özkan, Türkiye turunu tamamladıktan sonra aynı yöntemle dünyayı gezmek istediğini sözlerine ekledi.

Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

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